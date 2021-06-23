Столичные больницы получили новейшее медоборудование по уникальной технологии закупок

Новости

ЦИК будет бесконтактно информировать избирателей о выборах в Госдуму 11:51
В Беларуси заявили о причастности США к подготовке мятежа в стране 11:50
Страны ЕАЭС запустят единую платформу по поиску работы 11:48
Режиссер Чингиз Расулзаде найден мертвым на своей даче 11:47
МЧС перебросило в Крым дополнительные силы и технику 11:45
Оперштаб: Московские врачи вылечили от COVID-19 более 1,1 миллиона человек 11:42
Морской двигатель пятого поколения для надводных кораблей создают в РФ 11:38
Проект "Наша Победа 80" запустили в России по инициативе Петра Толстого 11:33
В МФЦ заработают рабочие места отечественной разработки 11:30
Мбаппе сообщил руководству "ПСЖ" о желании уйти 11:28
ВЦИОМ: 52% россиян поддерживают решение о вакцинации работников сферы услуг 11:23
Дмитрий Родионов отказался от места президента Бахрушинского музея 11:23
Депутат бундестага заявила о курсе Германии на подготовку войны с РФ 11:22
Поправки о запрете треш-стримов будут внесены в июле 11:15
Евгений Нифантьев запустил марафон по чтению стихов о войне 11:11
Возле вокзала "Восточный" построят новую дорогу и благоустроят территорию 11:09
Умер актер Алексей Рубинский 11:08
В Беларуси выявлен индийский штамм коронавируса 11:04
Приоритет на отдых в Турции получат россияне, чьи туры сорвались ранее 11:00
Глава ОП Крыма назвал сумасшествием угрозу Гордона выдворить россиян 10:48
Генштаб: Россия оставляет за собой право на "ядерный ответ" 10:43
Лукашенко: Страны НАТО - лжецы и подлецы 10:40
Семь человек пострадали в ДТП под Благовещенском 10:19
Путин рассчитывает, что НАТО рассмотрит предложения РФ по снижению напряженности 10:18
"Уралвагонзавод" модернизирует советский парк бронетехники ВС Беларуси 10:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для посещения кафе
Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для посещения кафе
23.06.2021 11:39
Рубрика: Власть

Столичные больницы получили новейшее медоборудование по уникальной технологии закупок

Текст: Любовь Проценко
Дополнительные возможности для проведения различных диагностических исследований по широкому спектру заболеваний появились в столичных больницах и поликлиниках благодаря масштабной программе закупок новейшего медицинского оборудования по уникальной технологии - контрактам жизненного цикла. Закуплено более 5 тысяч единиц техники, из которых 40% уже поступило в медицинские организации города. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

"Для столичных медицинских организаций запланировано приобретение около 6 тысяч единиц различного оборудования - компьютерных и магнитно-резонансных томографов, ангиографов, маммографов, аппаратов для рентген- и ультразвуковой диагностики и другой техники. Оборудование будет поставлено до конца 2023 года. Уже закуплено более 5 тысяч единиц техники, из которых 40%, более 2000 единиц, уже поступили в городские больницы и поликлиники и постепенно вводятся в эксплуатацию. Около 1300 единиц новейшей техники поставлено в стационары, свыше 700 единиц - в поликлиники. Обновление парка медицинского оборудования расширяет возможности для диагностики и лечения и является очередным шагом по внедрению единой цифровой платформы столичного здравоохранения. Все закупаемое оборудование может быть интегрировано в общее информационное пространство. В результате врачи в режиме онлайн получают доступ к результатам исследований и снижается риск ошибок".

Фото: РИА Новости
Собянин: Качественная медицинская помощь является приоритетом для Москвы

Значительная часть поставленной техники - современные УЗИ-аппараты. Более 1800 единиц уже доставлено в медицинские организации. Также в больницы и поликлиники Москвы поставлено более 70 единиц гибкого эндоскопического оборудования, применяемого для диагностических исследований при бронхо-, гастро- и колоноскопии. Медицинские организации также получили 24 компьютерных томографа, 31 рентгендиагностический аппарат, 3 маммографа и другую современную технику.

По словам Анастасии Раковой, часть уже поставленной аппаратуры поступила в поликлиники, в которых завершился капитальный ремонт. В соответствии с требованиями нового московского стандарта обновленные поликлиники получают дополнительное диагностическое оборудование, в том числе экспертного класса. В частности, уже поставлено 118 единиц различной медицинской техники, включая 91 аппарат УЗИ, маммографы, а также установки для рентгендиагностики различных моделей.

Обновление и модернизацию парка медицинской техники Департамент здравоохранения Москвы проводит с декабря 2019 года. Особенностью этой программы является формат закупок: оборудование приобретается по контрактам жизненного цикла, по которым поставщик гарантирует ее работоспособность на протяжении всего срока эксплуатации. Это повышает качество и доступность медицинской помощи, поскольку минимизирует простои оборудования, связанные с техническим обслуживанием или ремонтом. За счет долгосрочного характера контрактов удается обеспечить оптимальное соотношение цены и качества как приобретаемого оборудования, так и стоимости его обслуживания.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Владимир Путин перечислил основные мировые угрозы
Мишустин дал поручения по борьбе с распространением коронавируса
Шойгу: Европейцы могут вновь стать заложниками противостояния между СССР и США
Бортников: РФ будет совместно с США выявлять хакеров
Приоритет на отдых в Турции получат россияне, чьи туры сорвались ранее
Путин опубликовал статью о 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны
Шойгу: Мир стремительно погружается в новое противостояние