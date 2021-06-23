Столичные больницы получили новейшее медоборудование по уникальной технологии закупок

Дополнительные возможности для проведения различных диагностических исследований по широкому спектру заболеваний появились в столичных больницах и поликлиниках благодаря масштабной программе закупок новейшего медицинского оборудования по уникальной технологии - контрактам жизненного цикла. Закуплено более 5 тысяч единиц техники, из которых 40% уже поступило в медицинские организации города. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

"Для столичных медицинских организаций запланировано приобретение около 6 тысяч единиц различного оборудования - компьютерных и магнитно-резонансных томографов, ангиографов, маммографов, аппаратов для рентген- и ультразвуковой диагностики и другой техники. Оборудование будет поставлено до конца 2023 года. Уже закуплено более 5 тысяч единиц техники, из которых 40%, более 2000 единиц, уже поступили в городские больницы и поликлиники и постепенно вводятся в эксплуатацию. Около 1300 единиц новейшей техники поставлено в стационары, свыше 700 единиц - в поликлиники. Обновление парка медицинского оборудования расширяет возможности для диагностики и лечения и является очередным шагом по внедрению единой цифровой платформы столичного здравоохранения. Все закупаемое оборудование может быть интегрировано в общее информационное пространство. В результате врачи в режиме онлайн получают доступ к результатам исследований и снижается риск ошибок".

Значительная часть поставленной техники - современные УЗИ-аппараты. Более 1800 единиц уже доставлено в медицинские организации. Также в больницы и поликлиники Москвы поставлено более 70 единиц гибкого эндоскопического оборудования, применяемого для диагностических исследований при бронхо-, гастро- и колоноскопии. Медицинские организации также получили 24 компьютерных томографа, 31 рентгендиагностический аппарат, 3 маммографа и другую современную технику.

По словам Анастасии Раковой, часть уже поставленной аппаратуры поступила в поликлиники, в которых завершился капитальный ремонт. В соответствии с требованиями нового московского стандарта обновленные поликлиники получают дополнительное диагностическое оборудование, в том числе экспертного класса. В частности, уже поставлено 118 единиц различной медицинской техники, включая 91 аппарат УЗИ, маммографы, а также установки для рентгендиагностики различных моделей.

Обновление и модернизацию парка медицинской техники Департамент здравоохранения Москвы проводит с декабря 2019 года. Особенностью этой программы является формат закупок: оборудование приобретается по контрактам жизненного цикла, по которым поставщик гарантирует ее работоспособность на протяжении всего срока эксплуатации. Это повышает качество и доступность медицинской помощи, поскольку минимизирует простои оборудования, связанные с техническим обслуживанием или ремонтом. За счет долгосрочного характера контрактов удается обеспечить оптимальное соотношение цены и качества как приобретаемого оборудования, так и стоимости его обслуживания.