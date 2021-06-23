Театральные деятели поддержали идею доступа зрителей по QR-кодам

Система с QR-кодами в столичных театрах должна помочь остановить распространение коронавируса. Такое мнение в эфире телеканала "Москва 24" озвучила актриса и режиссер театра и кино, директор Театра на Таганке и театра "Содружество актеров Таганки" Ирина Апексимова.

Как полагает режиссер, ограничения не должны помешать истинным любителям театра. "Мы уже пережили 25-процентную рассадку и локдаун, что может быть еще хуже? Мы будем от локдауна до локдауна существовать? Мы ждали, что с осени будет 100-процентная рассадка наконец-то, и вот вам такой очаг сейчас", - сказала Ирина Апексимова.

По ее оценке, пропускная система по QR-кодам поможет большинству зрителей чувствовать себя в театре комфортно и безопасно.