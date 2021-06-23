В Белгороде проведут эксперимент с пешеходными улицами

В Белгороде часть Гражданского проспекта могут сделать пешеходной, если на это даст согласие большинство жителей. Мэр города Юрий Галдун сообщил об этом во время встречи с журналистами и блогерами.

Он отметил, что делать пешеходным пространство Гражданского проспекта будут постепенно и с учетом мнения белгородцев. Сначала городские власти намерены перекрывать часть проспекта между улицами Попова и Чумичова.

- В субботу и воскресенье можно выставлять там блоки для проезда автомобилей, - отметил мэр. - И пусть люди почувствуют - удобно это или неудобно. Все будет делаться с учетом мирового опыта урбанистики и мнения горожан.

Юрий Галдун не исключает, что взгляды белгородцев на выделение новой пешеходной зоны могут разделиться: жильцы домов по Гражданскому проспекту, которые попадут в рамки пешеходной зоны, станут задавать практические вопросы, автолюбители выскажутся против, а молодежь может поддержать инициативу, толком и не разобравшись в ней. Однако окончательное решение будет приниматься с учетом этих мнений.

- Пешеходная улица - это комфорт, - отмечает Юрий Галдун. - Прогулочная зона, для мам с колясками, пешеходов, это летние террасы кафе и приятное ощущение от города.