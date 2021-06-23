В Белгороде создадут магистральный каркас для общественного транспорта

Приоритет общественному транспорту на дорогах Белгорода не изменится: для автобусов и троллейбусов продолжат создавать более комфортные условия передвижения. Об этом мэр города Юрий Галдун сообщил на встрече с журналистами и блогерами.

Он напомнил, что с 1 марта будущего года заработает новая маршрутная сеть, которая изменит движение общественного транспорта в Белгородской агломерации в целом. До этого момента в городе появятся дополнительные остановочные комплексы, разворотные площадки, а подземные пешеходные переходы будут продублированы наземными.

При этом позитивные результаты создания выделенных для общественного транспорта полос уже отмечаются самими горожанами. Так, движение на проспекте Богдана Хмельницкого, где "выделенка" заработала в прошлом году, достаточно быстрое, а проезд на автобусах и троллейбусах - стал комфортнее.

- "Богданка" едет, - отметил Юрий Галдун. - Единственной проблемой там была разметка, но теперь ее сделали в пластике.

Он также предостерег от создания выделенных полос по всем улицам, где курсируют автобусы. К примеру, в инициативе сделать выделенные полосы для общественного транспорта по проспекту Славы и улице Преображенской мэр не увидел смысла.