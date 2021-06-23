В Москве клиента обменного пункта ограбили на три миллиона рублей

Ограбление произошло в одном из коммерческих банков, расположенных в центре Москвы.

Как сообщил начальник Управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД России Владимир Васенин, 37-летний житель Подмосковья попросил малоизвестного мужчину обменять в банке принадлежащие ему три миллиона рублей на иностранную валюту. Он объяснил это тем, что в этом банке на его имя установлен лимит на покупку большой суммы валюты, и лично совершить обмен он не может. Мужчина согласился, взял сумку с деньгами, зашел в помещение банка, но через несколько минут выбежал и вместе с деньгами скрылся.

Сотрудники уголовного розыска задержали грабителя в одном из столичных аэропортов. Им оказался 34-летний приезжий из ближнего зарубежья. Похищенными деньгами он успел распорядиться по своему усмотрению. Задержанный взят под стражу.