В Москве очистят и углубят акватории пассажирских причалов

На пассажирских причалах Москвы-реки начались работы по очистке и углублению дна акваторий. Подробности рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к гидротехническим работам по очистке и углублению акваторий пассажирских причалов, - отметил Петр Бирюков. - До середины июля планируем очистить 32 причала, для бесперебойной работы судоходства мероприятия проводятся в будни в утреннее время".

Заммэра пояснил, что необходимость таких работ вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению теплоходов.

Перед началом очистки водолазы проводят обследование дна. Работы ведутся с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора. В более сложных мероприятиях по углублению дна задействовано судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений на борт.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что извлеченные предметы и мусор перемещают на берег и утилизируют. Донный грунт высушивают в контейнерах и отвозят на специальный полигон.