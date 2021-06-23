В Москве под коронавирус отдали две трети мест в стационарах

Количество специализированных коек для лечения коронавируса в Москве достигло 20 тысяч. Об этом на совещании президента Владимира Путина с членами правительства в формате видеоконференции заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Система работает почти в полной мощности, - заявил глава города. - Всего в городе в системе ОМС 30 тысяч коек". Таким образом, под COVID-19 отведено фактически две трети мест в московских больницах. По оценкам Сергея Собянина, столичная система здравоохранения на данный момент справляется с наплывом заболевших.

Резервы городской медицины остаются достаточными, но они не безграничны, подчеркнул мэр.