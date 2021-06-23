В Москве поставлен рекорд по вакцинации от коронавируса

Запись на вакцинацию от коронавируса в Москве увеличилась в 10 раз. Как заявил мэр Сергей Собянин, за последние сутки поставлен рекорд - 60 тысяч записавшихся, передает ТАСС.

"К сожалению, ситуация с коронавирусом сложная, сегодня мы находимся практически на пике заболеваемости, - констатировал глава города. - Но что радует - люди стали активнее вакцинироваться". Количество прошедших иммунизацию от COVID-19 в городе превысило 2 миллиона человек.

Глава города выразил надежду, что активная вакцинация москвичей позволит снизить темпы роста заболеваемости. Это дает шанс на возвращение к нормальной жизни в течение нескольких месяцев.