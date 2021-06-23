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23.06.2021 13:47
Рубрика: Общество

В Москве привиться от COVID-19 можно во Дворце водных видов спорта "Лужники"

Текст: Любовь Проценко

В столице с каждым днем увеличивается количество площадок, где можно сделать прививку от коронавируса. Сегодня список мест, где можно бесплатно и без предварительной записи вакцинироваться, пополнился еще одним адресом. Выездная бригада вакцинации начала работу в Дворце водных видов спорта "Лужники". Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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"Дворец водных видов спорта "Лужники" пополнил список популярных общественных мест, где можно бесплатно и без записи сделать прививку от COVID-19. Мощности по вакцинации наращивают, так как наблюдается рост спроса. Такой формат удобен для жителей - не нужно записываться в поликлинику в строго определенное время, и пройти вакцинацию можно без записи в любое удобное время. В текущей эпидемиологической ситуации крайне важно, чтобы сделать прививки в кратчайшие сроки могли все желающие", - рассказали в пресс-службе.

Для вакцинации нужно быть старше 18 лет, иметь при себе паспорт и - при наличии - полис ОМС. Вся процедура занимает около 40 минут - 10 минут на предварительный осмотр и вакцинацию и 30 минут на поствакцинальный осмотр. Дату повторного визита сообщит врач. Каждый прошедший вакцинацию получает соответствующий сертификат на русском и английском языке, информация о котором также отображается в электронной медицинской карте.

График работы выездных бригад опубликован здесь.

В местах работы выездных бригад обеспечено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований, а саму вакцинацию проводят медицинские работники городских поликлиник.

Также по предварительной записи бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в павильонах "Здоровая Москва", которые теперь открыты только для вакцинации от COVID-19. Они работают с 8 утра до тех пор, пока прививку не получат все желающие в течение дня. Также сделать прививку можно в 21 пункте вакцинации в популярных городских локациях.

Кроме того, привиться можно в одной из частных медицинских клиник, с которыми Москва заключила соответствующие соглашения. Вне зависимости от статуса клиники, сама вакцина для жителей бесплатна, оплатить нужно только услуги по введению инъекции.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцинация от коронавируса

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