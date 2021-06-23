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23.06.2021 08:47
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье изъяли крупную партию наркотиков

Текст: Михаил Фалалеев

Задержание наркокурьера произошло на 55-м километре км автодороги М-11, где, отрабатывая оперативную информацию, полицейские остановили иномарку для досмотра. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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По ее словам, в автомобиле находились двое мужчин. При досмотре машины пассажир, являющийся его собственником, пересел на водительское сидение и попытался скрыться. Но совершил ДТП со служебной автомашиной и был задержан. Задержанным оказался ранее судимый 35-летний уроженец Краснодарского края.

Под капотом иномарки полицейские обнаружили семь свертков с порошкообразным веществом, общим весом более шести килограммов. Пока исследовали только один сверток, в котором оказалось более двух килограммов наркотического средства - мефедрона. Выяснилось, что наркотики переправлялись из Санкт-Петербурга в Московскую область. Задержанный взят под стражу.

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