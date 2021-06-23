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23.06.2021 23:00
Рубрика: Власть

Танцы минус

Закрываются дискотеки и вводятся QR-коды
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 138(8489)
В четверг в Подмосковье вступят в силу новые санитарные ограничения. Количество зрителей на массовых мероприятиях должно быть не более 50 в помещениях и не более 500 на воздухе. Эти и другие меры введены постановлением губернатора Андрея Воробьева. Шаг, по сути, вынужденный. В Московской области за последние сутки коронавирусом заболели 2 323 человека. Это самый большой показатель с начала пандемии.
Такисты в Подмосковье скоро не смогут выйти на работу, если не пройдут вакцинацию. Фото: Александр Корольков/РГ Такисты в Подмосковье скоро не смогут выйти на работу, если не пройдут вакцинацию. Фото: Александр Корольков/РГ
Такисты в Подмосковье скоро не смогут выйти на работу, если не пройдут вакцинацию. Фото: Александр Корольков/РГ

Закрываются детские игровые комнаты, вводятся спецтребования к общепиту. Для летних веранд появился норматив - не менее 3 квадратных метров свободного пространства на человека. Фудкортам запретят обслуживать гостей за столиками. Можно только покупать еду с собой и заказывать доставку. Ночная жизнь поставлена на паузу: с 23 до 6.00 запрещается работа баров, пабов, караоке и прочих развлекательных заведений. В гостиницы нельзя заселиться больше чем на три дня без QR-кодов о вакцинации и свежих отрицательных анализов. С 28 июня опечатают аттракционы, закроют зоопарки. Как и в Москве, запретят пользоваться спортивными и детскими площадками и почти всей инфраструктурой в парках. Можно будет только гулять и сидеть на скамейках.

Гарантировать жизнь без ограничений может вакцинация от коронавируса

С 28 июня свободнее почувствуют себя вакцинированные, переболевшие в последние полгода и имеющие новые отрицательные ПЦР-тесты. По аналогии с Москвой регион вводит ковид-фри зоны. По QR-кодам эти три категории жителей могут пройти в кафе и заселиться в гостиницу на долгий срок. С 15 июля будет и ковид-фри-такси. Правительство региона запретило агрегаторам передавать заказы водителям без вакцинации. Как сообщили "РГ" в столичном профсоюзе таксистов, даже иностранные граждане имеют возможность посетить поликлинику - у легальных таксистов есть прикрепление. Как отметили в пресс-службе "Яндекса", в Москве для всех партнеров сервиса откроют прививочные пункты, куда можно приехать без записи. Достаточно полиса ОМС, СНИЛС и подтверждения, что зарегистрирован в агрегаторе. Власти Подмосковья надеются, что эти меры помогут переломить ситуацию. Пока же в минздраве стабилизации не видят. И если заболеваемость продолжит расти, то система QR-кодов может появиться и в транспорте региона.

Запись на вакцинацию в Подмосковье выросла в 5 раз
В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Московская область Губернатор Московской области Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Пандемия коронавируса COVID-19

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