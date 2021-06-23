Страшное преступление произошло во вторник в Пушкинском районе Московской области. В детском оздоровительном лагере одна вожатая убила другую в пылу спора. Спорили же они о том, кто из них лучшая вожатая. Обе спорщицы были нетрезвы.

За последние десятилетия в детских лагерях ничего подобного не происходило.

Во вторник, спустя буквально несколько часов после преступления, была задержана вожатая детского лагеря в Подмосковье. Следствие уже объявило ее подозреваемой в убийстве своей коллеги. Вот что рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

- Следователем следственного отдела по городу Пушкино ГСУ СК по Московской области задержана 23-летняя вожатая детского лагеря, подозреваемая в убийстве своей коллеги.

Как рассказывают в Следственном комитете, 22 июня, ночью, около 2.00, в детском оздоровительном лагере "Лесной лорд" в поселке Доброе Пушкинского района две вожатые распивали спиртное. Между девушками возник спор, кто лучшая вожатая. В ходе этого спора одна из девушек ударила другую ножом. Потерпевшая смогла выбежать в коридор, где скончалась. Следователи зафиксировали у погибшей три ножевых ранения в области груди.

В этот же день криминалисты и следователи осмотрели место происшествия, изъяли смывы и забрали главную улику - нож. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании задержанной меры пресечения.

Кроме того, Следственный комитет и прокуратура Московской области организовали в лагере проверку. Ее поручено провести Пушкинской городской прокуратуре. Задача следователей и представителей надзорного ведомства - дать оценку соблюдению требований федерального законодательства при организации отдыха и оздоровления детей, а также законодательства о несовершеннолетних.

Сами отдыхающие дети ничего не видели и не слышали. Но во вторник родители стали оперативно забирать детей из этого, к слову, очень недешевого лагеря.

Известно, что обе девушки проходили в лагере студенческую практику.