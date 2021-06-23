Ведущий театр Беларуси завершил гастроли по Центру России

Только что завершился гастрольный тур Белорусского государственного академического музыкального театра по городам Центральной России. Гастроли в Калуге, Туле, Смоленске - первые после начала пандемии.

Вокалисты, симфонический оркестр, балетная труппа, хоровой коллектив - всего около 120 человек отправились в гастрольный тур по историческим городам России. В репертуаре как проверенные временем и любимые публикой спектакли - музыкальная комедия Е. Птичкина "Бабий бунт", мюзикл В. Кондрусевича "Стакан воды", лирическая комедия А. Журбина "Свадьба в стиле ретро", фолк-рок-мюзикл А. Симона "Тристан и Изольда", так и премьерные постановки - оперетта И. Штрауса "Король вальса", мюзикл В. Баснера "Еврейское счастье", а также музыкальное шоу "В стиле Сан-Ремо" с любимыми итальянскими песнями XX века. К слову, в гастрольном туре в музыкальной комедии "Бабий бунт" и лирической комедии "Свадьба в стиле ретро" играет звезда белорусской оперетты народная артистка Беларуси Наталия Гайда.

Город, с которого начались гастроли, - Калуга. Впервые актеры из Беларуси побывали здесь в 2014 году. И с тех пор их отношение к городу и калужскому театру не изменилось: слово "теплый" - главный из эпитетов, описывающих отношение гостей к Калуге и калужанам.

- Я рад вновь быть на этой сцене. Мне нравится этот теплый зрительный зал, эта теплая сцена. Мне вообще очень нравится бывать в Калуге, - признается солист Денис Немцов.

- Счастье, что понемногу начинает возрождаться гастрольная жизнь, - улыбается дирижер Николай Макаревич.

Калужский зритель - особенный, изначально скептически настроенный ко всему. Но уж если он полюбил, то искренне, и это дорогого стоит. Белорусских музыкантов в Калуге любят.

- Рады, что белорусы смогли приехать к нам на гастроли. После года затишья очень соскучились по музыке, - поделилась впечатлениями калужанка Наталья Шехова. Посмотрев "Свадьбу в стиле ретро", она со смехом заявила, что "это про нас, уж очень все узнаваемо.

Семь спектаклей и один концерт. И практически каждый завершался овациями, артистов подолгу не отпускали со сцены.

После Калуги была Тула. Белорусский государственный академический музыкальный театр и Тульский академический театр драмы дружат с 2013 года. "У нас несколько совместных проектов", - с ноткой ревности заявил "СОЮЗу" заместитель директора тульского театра Алексей Емельянов.

Речь о давно полюбившихся публике новогодних проектах: "Старый Новый год с туляками" - в Минске, и аналогичный - в Туле с белорусами. Но самыми запоминающимися, пожалуй, были выступления гостей из белорусской столицы три года назад в Тульском кремле под открытым небом. По словам Алексея Емельянова, весь коронавирусный год они были на связи с коллегами из Беларуси.

И вот, наконец, долгожданные гастроли. Билеты распродавались очень хорошо, хоть были и "не очень дешевые". Увы, с учетом ограничений, которые действуют в Туле, пустые кресла все же наличествовали. "Мы очень соскучились", - не удержалась заместитель министра - директор департамента культуры минкультуры Тульской области Ирина Иванова, открывая белорусские гастроли в родном городе.

Первый спектакль - "Тристан и Изольда". Старинная кельтская легенда из знаменитого цикла о короле Артуре. О верности и коварстве, любви и роковой случайности, о конфликте между чувством и долгом - сюжет, который на протяжении веков вдохновляет поэтов и музыкантов. Белорусский театр поставил просто роскошный мюзикл, соединив классику с роком и этно. Рок-музыканты, находящиеся на сцене, периодически перекликаются с музыкантами в оркестровой яме. Итог: зрители аплодировали стоя, долго не хотели отпускать артистов со сцены.

"Вчера ходил на "Тристана и Изольду", так у них музыканты не только в оркестровой яме, но и на сцене. Было невероятно круто, - написал на форуме ТАТД Евгений Феоктистов. - Очень приятно, что мы - тульские зрители, единодушно восхищены белорусским коллективом. Лично мне очень хочется однажды еще раз посмотреть этот мюзикл. Прям хоть в Минск поезжай".

"Спасибо огромное за шикарный спектакль! Проникновенная очень игра актеров, волшебно подобранная музыка, оркестр потрясающий, а костюмы, а танцы! А голоса какие невероятные! Спасибо за незабываемое погружение в средневековье!" - пишет Анастасия Демидова.

"Три часа на одном дыхании! Великолепно! Красивые костюмы, прекрасная постановка и игра актеров и музыкантов! Актеры и сцена были неразделимы, будто они играют здесь каждый день. Искреннее спасибо за полученное удовольствие!" - вторит ей Татьяна Николенко-Лазаренко.

- Возвращаемся к взаимодействию, которое для нас незыблемо. Есть друзья, которых мы всегда ждем у нас, и наоборот. Это дорогого стоит, - заметил Алексей Емельянов.