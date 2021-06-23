Власти Подмосковья: Ситуация с COVID-19 не стабилизируется и ухудшается

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Подмосковье не только не стабилизируется, но и ухудшается. Система здравоохранения работает с колоссальной нагрузкой, сообщила на брифинге зампред правительства - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
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По ее словам, нагрузка на "скорую помощь" в последние дни увеличилась на 40 процентов. За последние сутки выявили почти 2,4 тысячи новых больных - это абсолютный рекорд за все время пандемии. "Если ситуация не стабилизируется, 1 июля мы введем дополнительные ограничения", - заявила Стригункова.