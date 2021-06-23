Власти Подмосковья: Ситуация с COVID-19 не стабилизируется и ухудшается

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Подмосковье не только не стабилизируется, но и ухудшается. Система здравоохранения работает с колоссальной нагрузкой, сообщила на брифинге зампред правительства - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС