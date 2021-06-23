Возле вокзала "Восточный" построят новую дорогу и благоустроят территорию

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили ко второму этапу благоустройства территории возле вокзала "Восточный". Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он напомнил, что сначала привели в порядок пешеходные маршруты от жилого сектора к вокзалу - заменили асфальтобетонное покрытие тротуаров, на месте "народных троп" сделали удобные дорожки, поставили фонари. В ходе второго этапа основное внимание будет уделено устройству удобных подъездных путей к вокзалу.

"Будет построена новая подъездная дорога от Амурской улицы к вокзалу, ее ширина составит семь метров, что позволит запустить там маршруты общественного транспорта", - рассказал Бирюков.

Под эстакадой Северо-Восточной хорды будет организовано большое парковочное пространство с охраной и видеонаблюдением, оборудован велобокс для хранения велосипедов.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на прилегающей к новому вокзалу территории разобьют свыше 13 тысяч квадратных метров газона, установят более 30 новых фонарей, лавочки и урны.