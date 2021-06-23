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23.06.2021 06:19
Рубрика: Власть

10 тысяч военных подготовились к высадке на дальневосточных островах

Текст: Дина Непомнящая

Двустороннее учение с соединениями и воинскими частями армейского корпуса Восточного военного округа, силами Тихоокеанского флота стартовало на островах Сахалин, Итуруп и Кунашир, а также в акватории Японского моря. Участие в нем примут десять тысяч военнослужащих.

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"Смоделирована исходная обстановка на Дальнем Востоке, в основу которой положено противоборство между двумя коалициями условных государств. В ходе розыгрыша практических действий войск предусматривается высадка морских и тактических десантов", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Восточного военного округа.

Основная задача - проверить подготовку военных. Им предстоит применить полученные ранее навыки по обеспечению безопасности страны на восточных рубежах.

Учения пройдут в два этапа в течение пяти дней. Задействуют около 500 единиц боевой техники, 32 летательных аппарата, 12 кораблей и судов ТОФ различного назначения. Контролировать прохождение испытаний будет исполняющий обязанности командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

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