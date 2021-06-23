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23.06.2021 20:20
Рубрика: Власть

Юрий Трутнев: Дальний Восток опять ожидает наводнение

Текст: Александр Проценко
В Благовещенске заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел совещание по вопросу "О защите населения, объектов экономики и социальной инфраструктуры от паводков на территории Дальневосточного федерального округа".
Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС
Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Полпред открыл совещание невеселым сообщением: на территории Амурской области с 24 по 30 июня ожидается паводок с уровнями, сопоставимыми с 2013 годом, с 30 июня по 10 июля ожидается паводок на территории Еврейской автономной области. В отношении Хабаровского края прогноз характеристики паводка будет подготовлен к 30 июня.

Фото: Пресс-служба МЧС РФ/ РИА Новости
МЧС: 53 населенных пункта может затопить в Амурской области

Ситуация угрожающая: в 2013 году паводок затронул более 200 тыс. жителей Дальнего Востока. "Потребовались значительные усилия правительства, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, чтобы максимально сгладить последствия паводка для граждан, - напомнил полпред. - Сегодня ситуация отличается тем, что у нас есть заблаговременный прогноз, а следовательно, возможность подготовиться к паводку заранее. Но по прогнозу в зону вероятного воздействия паводка может попасть 555 населенных пунктов и почти 155 тыс. человек, 11 участков железных дорог, 585 участков автодорог, 221 мостовое сооружение. В зоне подтопления находится почти 2 тысячи опор линий электропередачи Дальневосточной распределительно сетевой компании Группы "РусГидро", есть угроза подтопления подстанций разного класса напряжения.

О готовности сил и средств к выполнению мероприятий по защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от негативных последствий паводка доложили заместитель министра МЧС России Виктор Яцуценко. "С учетом смещения волны паводка, на территории Амурской области существует вероятность подъема воды на два метра выше критической нормы. Поэтому в регион стянуты силы и средства Амурского, Сибирского, Камчатского спасательных центров, а также Хабаровского авиационно-спасательного центра - это группировка общей численностью более 920 человек и 230 единиц техники", - сказал он.

Субъектам Российской Федерацией будет возмещен ущерб, связанный с оказанием помощи гражданам. Помощь будет осуществляться также, как она осуществляется всегда в этих случаях, - всем пострадавшим гражданам, гражданам у которых пострадало жильё в зависимости от того, надо его ремонтировать или восстанавливать, будет оказываться помощь пострадавшим предприятиям сельского хозяйства. Будет использоваться вся система выплат, - подчеркнул Юрий Трутнев

"Мы заранее предупреждены о чрезвычайной ситуации, значит надо сделать всё возможное, чтобы снизить риски и уменьшить ущерб для граждан", - заявил полпред.

В регионах Власть Работа власти Регионы Президент Полпреды Президента в федеральных округах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область ДФО Еврейская АО ДФО Хабаровский край

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