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23.06.2021 10:09
Рубрика: Экономика

На Камчатке началось строительство аэропорта в Елизове

Текст: Ольга Коваль

В Камчатском крае началось строительство нового аэровокзального комплекса в Елизове. Его пропускная способность составит 1,5 миллиона пассажиров в год. Ввод в эксплуатацию намечен на 2023 год. Об этом сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

Согласно проекту, комплекс будет состоять из здания аэровокзала с входной группой контроля общей площадью более 45 тысяч квадратных метров, административного помещения и здания, где разместятся контрольные службы. Также построят необходимые инженерные сооружения.

Сейчас на площадке идут земляные работы, мобилизуется персонал. Всего к строительству планируется привлечь свыше 800 человек.

Здание нового пассажирского терминала внутренних и международных рейсов, выполненное в форме кальдеры вулкана, станет самым большим объектом аэропортового комплекса. В его состав войдет четырехзвездочная гостиница, рассчитанная на 120 номеров. Для удобства пассажиров терминал оснастят четырьмя телетрапами, в последующем их количество будет увеличено до восьми.

По словам строителей, объект возводится с учетом сейсмичности региона и сможет выдержать даже 10-балльное землетрясение.

Власти региона рассчитывают, что с появлением современного аэропорта турпоток на полуостров возрастет до 800 тысяч человек в год.

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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