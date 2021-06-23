На Камчатке началось строительство аэропорта в Елизове

В Камчатском крае началось строительство нового аэровокзального комплекса в Елизове. Его пропускная способность составит 1,5 миллиона пассажиров в год. Ввод в эксплуатацию намечен на 2023 год. Об этом сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

Согласно проекту, комплекс будет состоять из здания аэровокзала с входной группой контроля общей площадью более 45 тысяч квадратных метров, административного помещения и здания, где разместятся контрольные службы. Также построят необходимые инженерные сооружения.

Сейчас на площадке идут земляные работы, мобилизуется персонал. Всего к строительству планируется привлечь свыше 800 человек.

Здание нового пассажирского терминала внутренних и международных рейсов, выполненное в форме кальдеры вулкана, станет самым большим объектом аэропортового комплекса. В его состав войдет четырехзвездочная гостиница, рассчитанная на 120 номеров. Для удобства пассажиров терминал оснастят четырьмя телетрапами, в последующем их количество будет увеличено до восьми.

По словам строителей, объект возводится с учетом сейсмичности региона и сможет выдержать даже 10-балльное землетрясение.

Власти региона рассчитывают, что с появлением современного аэропорта турпоток на полуостров возрастет до 800 тысяч человек в год.