В Благовещенске ввели режим ЧС из-за подъема воды в реках

В Благовещенске установлен режим "чрезвычайная ситуация" в связи с повышением уровня воды в реках на территории городского округа.

Как сообщается на сайте мэрии, соответствующее решение принято комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС. Особый режим начал действовать 22 июня с 18.00 по местному времени.

Администрацией Благовещенска организован сбор и анализ складывающейся гидрологической обстановки. Управлением ЖКХ осуществляется обеспечение устойчивости работы объектов жилищно-коммунального хозяйства в период прохождения паводка. В городе возводятся насыпные дамбы и проводятся другие неотложные работы.

"Эвакуационная комиссия города Благовещенска готова организовать в случае необходимости прием пострадавшего населения на развернутые пункты временного размещения", - отмечено в сообщении.