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23.06.2021 08:28
Рубрика: Власть

В частных клиниках Приморья откроют пункты вакцинации от COVID-19

Текст: Анна Бондаренко

На следующей неделе пункты вакцинации от COVID-19 откроют в частных клиниках Владивостока, Находки и Уссурийска, сообщила пресс-служба правительства края со ссылкой на слова министра здравоохранения региона Анастасии Худченко.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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"Мы будем предоставлять им бесплатную вакцину, помогать с доставкой. Они, в свою очередь, будут бесплатно делать прививки", - подчеркнула она.

На сегодняшний день в крае развернуто 109 стационарных и 62 мобильных пункта вакцинации. Кроме того, во всех муниципальных образованиях созданы выездные мобильные бригады, проводящие вакцинацию непосредственно на предприятиях в организованных коллективах.

По данным краевого минздрава, на сегодняшний день в Приморье от коронавирусной инфекции привились более 192 тысяч человек.

В целом ситуация с коронавирусом ухудшается. Рост заболеваемости отмечается пятую неделю подряд. Сегодня диагноз COVID-19 поставили еще 110 приморцам. Развернут весь коечный фонд, перепрофилированы две больницы и отделения в стационарах. В ковидных госпиталях заняты свыше 90 процентов мест.

"Госпитализируем пациентов в среднем и тяжелом состоянии. Поэтому сейчас важно создать иммунную прослойку при помощи вакцины", - отметила Анастасия Худченко.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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