В Якутии осудили виновника автоаварии с тремя погибшими

В Якутии суд вынес обвинительный приговор водителю, по вине которого 28 августа прошлого года три человека погибли в автоаварии.

Суд установил, что водитель 1992 года рождения вез пассажиров из поселка Хандыга в Якутск на автомобиле Toyota Hiace Regius. Двигаясь по федеральной трассе "Колыма", выбрав небезопасную скорость и не учтя недостаточную видимость, он выехал на полосу встречного движения. В результате совершил лобовое столкновение с автомобилем марки Toyota Hiace, следовавшим с пассажирами по маршруту Якутск - Хандыга.

Столкновение привело к жертвам и пострадавшим в обеих машинах. Три человека погибли, еще восемь получили тяжкие телесные повреждения.

Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, с учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Осужденный также лишен права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на два с половиной года.

Приговор в силу не вступил.