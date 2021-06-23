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23.06.2021 20:10
Рубрика: Происшествия

Сухие грозы добавили огня

В Якутии припекает, горят леса
Текст: Владимир Таюрский
Российская газета - Федеральный выпуск № 138(8489)
В Якутии введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за лесных пожаров. Соответствующий указ подписал глава республики Айсен Николаев. Он потребовал от ответственных за борьбу с пожарами структур и ведомств как можно оперативнее реагировать на каждый новый очаг.

Каждые сутки площадь объятой огнем тайги увеличивается на пять - девять тысяч гектаров. Ежедневно на тушении пожаров задействованы более полутора тысяч человек и сотни единиц техники, включая авиацию. Но погода не помогает огнеборцам. В Центральной Якутии несколько дней подряд стоит почти невероятная для июня 35-градусная жара. И даже в Булунском и Усть-Янском районах, на побережье Северного Ледовитого океана фиксируются такие же температуры.

Фото: Митя Алешковский/ТАСС
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К этому добавились сухие грозы. Если в конце мая - начале июня пожары в основном возникали по вине местных жителей, что уже привело к возбуждению 11 уголовных дел, сейчас лес нередко загорается в таких удаленных местах, где не ступала нога человека.

В республике было зарегистрировано 67 очагов огня. Девять возгораний в течение суток ликвидировали, 16 прибавилось. И такие соотношения - практически каждый день. По словам начальника регионального управления МЧС Павла Гарина, на особом контроле огнеборцы держат шесть очагов, разгоревшихся в разных районах вблизи населенных пунктов. На случай ухудшения обстановки в готовности находится аэромобильная группировка - 90 человек.

Населению Якутска запрещено выезжать в пригородные леса до 18 июля.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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