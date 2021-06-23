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23.06.2021 10:09
Рубрика: Происшествия

В Приамурье готовятся к наихудшему развитию ситуации с паводком

Текст: Дина Непомнящая
В Амурской области готовятся к прохождению паводка по наихудшему сценарию, при котором может повториться история с катастрофическими наводнениями прошлых лет. Об этом заявил ТАСС глава региона Василий Орлов.
Фото: Пресс-служба аппарата губернатора и правительства ЧАО Фото: Пресс-служба аппарата губернатора и правительства ЧАО
Фото: Пресс-служба аппарата губернатора и правительства ЧАО

Ситуация с подъемом воды в реках сейчас напряженная во всем Дальневосточном федеральном округе. Накануне полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил проверить готовность дальневосточной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций.

В Благовещенске ввели режим ЧС из-за подъема воды в реках

В Приамурье и Забайкалье положение дел вызывает наибольшие опасения. Так в Амурской области, по последним данным, подтоплены 117 частных жилых домов, более 200 приусадебных участков, а также несколько дорог. В пяти населенных пунктах нарушено транспортное сообщение. С подтопленных территорий эвакуировали 250 взрослых и 61 ребенка. В пунктах временного размещения поселились 24 человека, остальные - у родственников.

"Прогнозы паводковой обстановки дают с превышением отметок опасного явления по всему Амуру. Разворачиваем все имеющиеся силы и средства и привлекаем из других регионов спасателей", - рассказал губернатор области.

По прогнозам специалистов Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, к 24-27 июня уровень воды в реке Амур может подняться до 900-1000 сантиметров при отметке опасного явления в 800 сантиметров. Подобная ситуация наблюдалась в 2013 и 1958 годах, когда уровень Амура у Благовещенска достиг 822 и 900 сантиметров соответственно.

Стоит отметить, что 900 сантиметров - это исторический максимум. Тогда в регионе были затоплены 129 населенных пунктов, из них 48 полностью. Под водой оказалось свыше четырех тысяч жилых домов.

По словам Василия Орлова, сейчас к борьбе с паводком готовы привлечь больше 5,4 тысячи человек и 2,2 тысячи единиц техники. Уже идет работа по укреплению дамб в населенных пунктах. Готовы к развертыванию 58 пунктов временного размещения вместимостью до пяти тысяч человек. Создаются добровольные дружины для охраны домов и имущества в поселках, где идет эвакуация жителей.

"Из-за угрозы мародерства люди нередко отказываются покидать свои дома, решаем проблему в том числе таким образом", - пояснил губернатор.

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