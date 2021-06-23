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23.06.2021 08:14
Рубрика: Власть

В Приморье ввели новые ограничения из-за COVID-19

Текст: Анна Бондаренко

В Приморье, где с каждым днем фиксируется все больше случаев заболевания COVID-19, по решению оперативного штаба введены дополнительные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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Как пояснил зампред правительства края Дмитрий Мариза, одно из них касается посетителей театров, кинозалов и других культурных учреждений. Их количество не должно превышать половину от общей вместимости зала. Также руководителям организаций предлагается перевести на удаленный режим работы не менее 30 процентов работников от 65 лет, граждан, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, заболевания легких, эндокринной системы, беременных женщин. Отстранить от работы людей с признаками коронавируса, а также контактировавших с ними.

Следующее ограничение касается предприятий общепита. Заведениям нельзя будет пускать посетителей с двух часов ночи до шести утра, работать можно навынос. Исключения составляют кафе и рестораны в аэропорту, на морском и железнодорожном вокзалах.

Сегодня в Приморье было подтверждено 110 новых случаев заболевания коронавирусом. Рост заболеваемости отмечается в последние пять недель. За это время в крае перепрофилированы под ковидные госпитали две больницы и отделения стационаров, оборудовано более 800 дополнительных коек. По информации министерства здравоохранения Приморского края, план развертывания коечного фонда корректируется ежедневно с учетом эпидобстановки.

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