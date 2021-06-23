В Приморье завели дело на дворника, выбросившего щенка с балкона

В Приморье полицейские возбудили уголовное дело, фигурантом которого стал 48-летний дворник из Находки, выбросивший щенка с пятого этажа.

Как сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ, в дежурную часть обратилась женщина, которая рассказала, что ее сосед выбросил пятимесячного щенка с балкона. Животное погибло.

Участковые уполномоченные установили, о ком идет речь, и доставили мужчину, который на тот момент был пьян, в отдел полиции. Задержанный рассказал, как, вернувшись домой, увидел, что его пятимесячный щенок погрыз линолеум, поцарапал обои и разорвал мешок с картошкой. Схватив собаку, он сбросил ее с балкона пятого этажа.

По словам руководителя пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирины Сыровой, уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". Если мужчину признают виновным, он может получить до трех лет лишения свободы.