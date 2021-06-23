В Приморье задержали хулигана, угрожавшего зажигалкой оператору АЗС

Во Владивостоке нетрезвый мужчина угрожал оператору АЗС зажигалкой, требуя предоставить ему бензин. Хулиганские действия пресекли сотрудники Росгвардии, сообщает региональное управление ведомства.

Сигнал тревоги с охраняемого объекта поступил на пульт вневедомственной охраны в 12 часов ночи. На АЗС немедленно выехал наряд. Там неизвестный пьяный мужчина демонстрировал операторам зажигалку, требуя предоставить ему девять тысяч литров бензина.

Росгвардейцы задержали правонарушителя. Как выяснилось позже, 29-летний житель краевого центра рецидивист со стажем - он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, угоны транспорта, хулиганство.