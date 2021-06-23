Экспедиция Ассоциации самых красивых деревень России и Россельхозбанка "Поволжье" сразу в двух самарских селах - Ширяево и Смолькино - торжественно установила почетные знаки Ассоциации, а также подписала соглашения об использовании бренда данного сообщества. Это должно помочь малым населенным пунктам привлечь большие потоки туристов и крупных инвесторов, что приведет к созданию новых рабочих мест и диверсификации местного сельского хозяйства.

Попасть в число красавиц довольно сложно. Как подчеркнул президент Ассоциации Александр Мерзлов, для этого нужно иметь на своей территории памятники культурного и природного наследия, благоприятную экологию, туристическую инфраструктуру, возможности для развития традиционных промыслов и новых видов предпринимательской деятельности. И все эти блага удачно сошлись в трехвековом селе Смолькино, расположенном в живописной Рачейской тайге и хорошо сохранившим свою историческую застройку.

Что же касается красоты Ширяева, уютно "приютившегося" в долине Жигулевских гор, то ею еще художник Репин любовался. В селе сохранился дом, где 150 лет назад квартировал с товарищами 20-летний студент Петербургской академии художеств, он работал над этюдами для картины "Бурлаки на Волге". Само полотно, принесшее молодому художнику мировую славу, было написано уже в Северной столице. А тем летом в Ширяеве он напитывался образами, солнцем, красками и особыми волжским колоритом. Ширяево расположено на берегу Волги рядом с природными и культурными памятниками Жигулевского заповедника и Национального парка "Самарская Лука". Туристы здесь не только культурно перезагружаются и отдыхают, но и могут посетить штольни Поповой горы с колониями редких летучих мышей, мистический Ширяевский овраг, а также святой источник "Каменная Чаша".

В селе Ширяево сохранился дом, где 150 лет назад квартировал 20-­летний студент Репин и где он работал над этюдами для картины "Бурлаки на Волге"

Добраться в Ширяево из Самары и Тольятти можно на личном транспорте, автобусе и на водном "трамвайчике", которые летом ходят часто. Остановиться можно в одном из мини-отелей или недорого снять комнату в сельском доме.