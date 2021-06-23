Юристов Башкирии возглавила Ирина Панькина

На общем собрании совета Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России (АЮР), состоявшемся сегодня в Уфе на полях VI Общероссийского юридического форума, сменился председатель. На эту должность единогласно избрали Ирину Панькину.

Прежний руководитель совета регионального отделения АЮР Руслан Зайнуллин сложил с себя полномочия, объяснив это большой загруженностью на работе.

Представляя юридическому сообществу республики нового лидера, председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что работает с Ириной Панькиной более 10 лет и уверен в ее профессионализме.

Справка "РГ"

Ирина Панькина родилась в рабочем поселке Маячный города Кумертау, Получила юридическое образование в БашГУ. Является заместителем руководителя аппарата комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.