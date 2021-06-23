На острове-граде Свияжске завершается строительство косного струга - исторического речного судна. Больше года потребовалось, чтобы воссоздать большую восьмивесельную лодку, подобную тем, что ходили по Волге век назад.

Идея возродить народное судостроение возникла несколько лет назад у директора государственного историко-архитектурного музея-заповедника "Остров-град Свияжск" Артема Силкина. Его беспокоило, что на Волге в районе Казани практически исчезли деревянные лодки. Впервые идеей этого проекта он поделился с корреспондентом "РГ" в 2018 году.

- Мы пытались найти мастеров, которые строили лодки для свияжских рыбаков, - рассказал он. - Добрались до деревни Собакино, где жил один из последних, но оказалось, что он ушел в мир иной и мастерство свое никому не передал. Так что у нас не осталось людей, способных именно по волжским технологиям изготовить деревянные лодки.

И Артем Силкин вместе с единомышленниками решил создавать судно практически с чистого листа. За ориентир взяли косный струг, тот самый, что красуется на гербе Свияжска. Поскольку их производство было кустарным, то рассчитывать на какие-либо чертежи не приходилось.

Изучали старые фото и рисунки, обмеряли сохранившиеся фрагменты старых лодок. Сначала за несколько дней сколотили пятиметровое судно. А потом замахнулись на 11-метровый струг с парусом. Возглавил работы архитектор и яхтсмен Павел Тиняев.

- Я всегда был близок к реке. Еще мой дед строил лодки, правда, озерные, - говорит он. - Так что для меня в этом нет ничего фантастического.

В качестве материала для струга выбрали сосну и ель, а для элементов, на которые будет приходиться особая нагрузка, взяли дуб. В строительстве судна помогали волонтеры. Да и как можно было не откликнуться на такое воззвание: "Приезжай, народ, постучать топором да понюхать стружки еловой! Увидишь, как из досок родится стружок стародавний, да подержишь инструменты прадедовы для дела лодейного".

Люди приезжали со всей страны, а один энтузиаст прибыл даже из Литвы. В августе струг уже спустят на воду, как раз на открытие фестиваля "Народная лодка" в Свияжске. Он соберет умельцев-судостроителей со всей России.

Павел Тиняев уверен, что скоро сможет отправиться на косном струге в большое путешествие по Волге.

Кстати

Косный струг рассчитан на десять человек. Он сможет развивать под парусом скорость около 12 километров в час. Судно предназначено вовсе не для легких прогулок. На нем можно будет отправиться в серьезное путешествие по Волге.