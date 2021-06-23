Нейросеть спрогнозируют изменение лица после коррекции прикуса

Группа ученых Пермского национального исследовательского университета разработала программный комплекс, который сможет спрогнозировать изменение лица и шеи при коррекции прикуса.

Сегодня в мире около 90 процентов людей страдает от неправильного прикуса,, а 40 процентов требуется ортодонтическое лечение. Одной из его причин может стать бруксизм - неврологическое заболевание, при котором из-за скрежетания зубами происходит их стирание. Прикус может влиять на форму шейного отдела позвоночника и весь опорно-двигательный аппарат и сопровождаться болью у пациентов.

- Для коррекции прикуса в современной медицине применяют ботокс. На наш взгляд, перед такими процедурами важно прогнозировать, насколько вещество поможет расслабить мышцы и как изменится их форма. Наша технология позволит до проведения медицинских вмешательств определить форму лица пациента после изменения прикуса. Программный комплекс даст рекомендации врачам по оптимальному объему препарата для стоматологического лечения, - пояснил доцент кафедры вычислительной математики, механики и биомеханики ПНИПУ, кандидат физико-математических наук Владислав Никитин.

В частности нейростеть пермских ученых поможет оценить, как изменение прикуса влияет на силы в мышцах шеи. Анализировать эти процессы врачи смогут на основе результатов магнитно-резонансной томографии головы и шейного отдела. Кроме того, разработка поможет выяснить, перегружены ли диск височно-нижнечелюстного сустава, зубы, периодонт и костная ткань.