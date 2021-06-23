Под Саратовом в ДТП с фурой погибли трое взрослых и младенец

В Саратовской области в результате автокатастрофы на 269 километре трассы "Сызрань-Саратов-Волгоград" погибло четыре человека, в том числе годовалый ребенок. Об этом сообщило СК России по региону.

ДТП случилось в 11.30 между селами Шевыревка и Боковка Саратовской области. По предварительной версии следствия, ДТП спровоцировал 64-летний водитель автомобиля Renault. Он развернулся на трассе и врезался в грузовик MAN, который ехал в попутном направлении.

На месте аварии от серьезных травм скончались водитель и его 30-летний мужчина-пассажир, а также и годовалый ребенок. С места ДТП в больницу с серьезными травмами увезли 27-летнюю пассажирку иномарки. Но скоро девушка скончалась.

Началась доследственная проверка.