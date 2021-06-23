ПСБ подписал в Чебоксарах соглашение с индустриальной группой "Концерн "Тракторные заводы"

Документ был подписан в рамках визита председателя банка Петра Фрадкова в Чувашию.

Соглашение предусматривает финансирование текущей деятельности и инвестиционных проектов концерна и его дочерних структур. Банк также примет участие в разработке и внедрении современных технологий управления финансовыми ресурсами, в том числе с применением технологий блокчейна в сфере электроэнергетики. В конечном итоге это будет способствовать цифровой трансформации концерна и повышению эффективности его деятельности.

"Сейчас в регионе поддержку со стороны банка уже получают крупные предприятия, в том числе оборонно-промышленного комплекса, машиностроения, которые реализуют проекты диверсификации, а также малый и средний бизнес, население, и мы намерены двигаться в этом направлении и дальше", - отметил Петр Фрадков, который входит в состав членов Бюро Центрального Совета ООО "СоюзМаш России" и является куратором Регионального отделения в Чувашской Республике.

Как отметил генеральный директор КТЗ Андрей Водопьянов, концерн уже активно пользуется всеми финансовыми инструментами, предоставляемыми ПСБ, например, кредитами и банковскими гарантиями. "В прошлом году нам была оказана существенная поддержка по линии лизинга. Благодаря этому мы нашли покупателей на наши вагоны. Это, в свою очередь, помогло перезапустить производство, которое было остановлено в начале пандемии. Во многом концерн сейчас находится на подъеме благодаря партнерству с ПСБ", - рассказала Водопьянов. Гендиректор концерна добавил, что в рамках подписанного соглашения на базе еже существующего зарплатного проекта планируется подключить льготное потребительское и ипотечное кредитование, которые будут доступны только работникам концерна.

Петр Фрадков также принял участие в совещании Союза машиностроителей России, и ключевой темой совещания стали перспективы развития промышленных предприятий на территории республики.

Фото: Пресс-служба Концерна "Тракторные заводы"

До этого Петр Фрадков и глава Чувашии Олег Николаев на рабочей встрече обсудили промежуточные итоги выполнения комплексной программы социально-экономического развития региона при участии ПСБ. Как отметил председатель ПСБ, банк работает не только с бизнесом, но и населением Чувашии. Прежде всего, это ипотека - и ПСБ здесь тесно сотрудничает с застройщиками республики.

"Важной задачей мы видим обеспечение возможности приобретения жилья и одновременное снижение долговой нагрузки для населения. К примеру, по госпрограмме субсидирования ипотеки ставка была изначально низкой - 6,5 процентов, однако, мы пошли на еще большее снижение и предоставляли кредиты по ставке 5,45 процентов", - отметил Фрадков.

Председатель ПСБ рассказал также, что сейчас совместно с республиканскими властями реализуются новые проекты по субсидированию ипотеки для определенных категорий сотрудников муниципалитетов, муниципальных образований и бюджетных учреждений.

"Благодаря этому работодатели получают возможность предоставлять дополнительные преимущества и повышать ценность работы на том или ином важном для региона направлении. Уже есть несколько одобренных заявок, по которым пойдет в ближайшее время финансирование", - добавил Петр Фрадков.

Материал предоставлен "Концерном "Тракторные заводы"