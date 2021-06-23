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23.06.2021 13:37
Рубрика: Власть

Социально значимые объекты в Ульяновской области возведут точно в срок

Текст: Кирилл Шубин (Ульяновск)
22 июня временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских провел "строительный час", на котором обсудили ход возведения футбольного манежа в Ульяновске, школы в Димитровграде и других социально значимых сооружений.
Проект футбольного манежа в Ульяновске. Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области Проект футбольного манежа в Ульяновске. Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
Проект футбольного манежа в Ульяновске. Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области

- Все возникающие сложности во время строительства таких объектов нужно решать максимально оперативно. Профильные ведомства как основные заказчики работ должны быть постоянно на связи с минстроем, подрядчиками по всем вопросам. Любые промедления грозят срывом сроков, этого нельзя допускать, - отметил Алексей Русских.

Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
В селе Шиловка Ульяновской области принимают экстренные меры по подаче воды

Строительство крытого футбольного манежа на улице Шолмова должно завершиться в 2022 году. По информации подрядчика, на сегодня готовность объекта составляет 15%. Для того, чтобы укладываться в сроки, количество рабочих на стройплощадке увеличили вдвое. На объект завезен комплект щитовой опалубки, активно ведутся работы по армированию и бетонированию стен и колонн. Перед подрядчиком стоит задача по закупке металла, который в этом году подорожал в целом по стране. Чтобы успеть закупить стройматериал и не допустить срыв сроков строительства, глава региона поручил профильному министерству рассмотреть возможность увеличения авансового платежа подрядчику.

Строительство школы на 1101 место в Димитровграде также планируется завершить до конца 2022 года. Работы идут в соответствии с графиком. Завершена забивка свай, ведутся работы по устройству стен и колонн. В настоящий момент на объекте работает 50 человек, планируется увеличить количество строителей. Алексей Русских поставил задачу до начала отопительного сезона подвести инженерные сети и произвести пуск тепла в здание, чтобы зимой производить отделочные работы внутри.

Фото: Администрация г. Ульяновска
Около 29 тысяч детей отдыхают в летних лагерях Ульяновской области

На 2023 год в регионе планируется сдача еще двух социально значимых объектов. Завершится строительство нового жилого корпуса с пищеблоком дома-интерната для пожилых в селе Акшуат Барышского района и реконструкция Театра юного зрителя региональном центре.

Генеральный директор компании-подрядчика при реконструкции ТЮЗа Семен Семенов рассказал, что все работы ведутся в соответствии с графиком, в настоящее время вырыт котлован, приступили к переносу наружных сетей. Контур здания будет закрыт в 2021 году, с опережением графика.

Модернизация объекта проводится в рамках национального проекта "Культура", объем выделенных средств - порядка 510 млн рублей, из них 337 млн - федеральные средства.

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