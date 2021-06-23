Спикер госсобрания Башкирии предложил узаконить понятие "интернет"

На VI Общероссийском юридическом форуме председатель Госсобрания - Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев предложил ввести в законодательство понятие "интернет".

Эту инициативу он объяснил тем, что виртуальное пространство - новая среда жизни людей, забирающая значительную часть времени.

- Количество пользователей интернета в 2020 году в мире выросло до 4,54 миллиарда. В России их число составило 118 миллионов. Это значит, что интернетом пользуются 81 процент россиян. При этом среднестатистический пользователь проводит в интернете 6 часов 43 минуты каждый день. Если оставить около 8 часов в сутки на сон, это значит, что сейчас более 40 процентов времени бодрствования мы проводим в сети, - подчеркнул Константин Толкачев.

Он отметил также, что глобальность данных процессов усиливается на фоне пандемии 2020 года, когда в условиях вынужденной изоляции многие перешли на дистанционный формат работы.