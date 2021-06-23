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23.06.2021 14:33

В Чувашии будут развивать инклюзивный туризм

Текст: Сергей Кирсанов
Конкретные шаги по соглашению, подписанному на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, глава Чувашии Олег Николаев обсудил с первым вице-президентом корпорации "Синергия" Ольгой Грищенко на встрече в рамках мероприятий Дня Республики.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Договор предусматривает, в частности, разработку стратегии развития туризма в регионе, включая создание узнаваемого регионального бренда Чувашии, проведение крупных событий регионального, федерального и международного уровней в республике, подготовку преподавательского состава для акселераторов субъектов малого и среднего предпринимательства.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Николаев: Креативный подход открывает возможности для экономики

- Радует, что в наших взаимоотношениях мы движемся очень динамично. Все те направления, которые вы предлагаете в развитие нашего сотрудничества, для нас, конечно, очень актуальны, - отметил Николаев.

В свою очередь Ольга Грищенко рассказала об уже реализуемых проектах, которые корпорация готова запустить в республике. Среди них проект "Доступный туризм России", который направлен на развитие и популяризацию инклюзивного туризма. Учреждениям социальной сферы и предпринимателям региона, производящим товары и услуги для инклюзии, будет предложено разместить информацию о себе на федеральной цифровой платформе.

- Это полностью безвозмездный проект. Через год платформа будет запущена на 40 языках, предполагаем, что таким образом они смогут получить дополнительное развитие и на международном рынке, - сообщила Грищенко.

В настоящее время в республике ведется активная работа по развитию въездного туризма. Во время послания Госсовету Олег Николаев заявлял, что эта сфера может составлять значительную часть собственных доходов муниципалитетов, что в свою очередь, будет способствовать развитию комфортной среды. Глава Чувашии тогда поручил разработать республиканский туристический бренд, который позволит продвигать новые программы, маршруты и республиканские события как в России, так и за рубежом.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Ольга Грищенко также рассказала о проекте "Университет долголетия", который позволит людям старше 50 лет формировать сообщества по интересам и получать образование и обозначила возможные точки взаимодействия в молодежной политике по патриотическому воспитанию и спорту.

Вице-президент корпорации поблагодарила правительство региона за доверие и выразила уверенность, что совместная работа пойдет на пользу жителям республики.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия – точки роста

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