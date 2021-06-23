В Чувашии начнут применять закон о социальном заказе

Чувашия вошла в число регионов, где будет применяться экспериментальный закон о социальном заказе. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Пилотный проект, запущенный в прошлом году, предполагает, что оказывать социальные услуги населению смогут не только государственные организации, но и юридические лица с частными предпринимателями. Для участников эксперимента предусмотрены специальные субсидии в качестве меры поддержки.

По задумке авторов закона, социальный заказ позволит повысить качество и доступность государственных и муниципальных услуг за счет конкурентной среды, которая возникнет после привлечения организаций из негосударственного сектора.

Изначально в проект вошли 16 субъектов страны, теперь к нему присоединились еще 13 регионов, в том числе и Чувашия.

По словам министра труда и социальной защиты республики Алены Елизаровой, в Чувашии бизнесу предложат оказывать услуги по полустационарному социальному обслуживанию и социальному обслуживанию на дому.

- Предлагается отработать два механизма: сертификаты, которые дают возможность потребителю выбрать поставщика услуг независимо от его формы собственности, и конкурсы для отбора поставщиков. В настоящее время необходимо подготовить правовую базу для участия в эксперименте, - отметила министр.

К слову, в регионе с 2017 года ведется работа по привлечению негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг населению. Ежегодно порядка 700 граждан получают социальные услуги на дому через НКО.