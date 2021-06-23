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23.06.2021 14:37
Рубрика: Экономика

В Чувашии создали Агентство инвестиционного развития

Текст: Сергей Кирсанов
Правительство Чувашии на очередном заседании одобрило проект постановления о создании Агентства инвестиционного развития.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Как сообщили в министерстве экономического развития и имущественных отношений республики, постановление разработано для реализации послания главы Чувашии Госсовету региона и регионального инвестиционного стандарта. На организацию будут возложены задачи по привлечению инвестиций и работе с инвесторами. Учредителем выступит минэкономразвития, а наблюдательный совет возглавит глава республики Олег Николаев.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Предпринимателям в Чувашии возместят затраты на оборудование

В ведомстве уточнили, что агентство будет обеспечивать комплексное сопровождение реализации инвестпроектов. Это, в частности, режим "одного окна" при взаимодействии инвесторов с органами исполнительной власти, помощь в создании команд по поддержке и реализации проектов "под ключ", а также продвижение инвестиционных возможностей региона в России и за рубежом.

Вице-премьер Чувашии Дмитрий Краснов предложил разделить компетенции между республиканским минэкономразвития, Фондом развития промышленности и агентством.

Напомним, о необходимости сформировать единый институт поддержки бизнеса в виде агентства инвестиционного развития республики Олег Николаев говорил в ходе ежегодного послания Госсовету. Позже глава Чувашии пояснил, что новая структура фактически является дальнейшим развитием имеющихся институтов поддержки предпринимательской активности и, прежде всего, Корпорации развития региона. Он также добавил, что работа агентства будет выстроена в новом формате, который направлен на максимальное упрощение взаимоотношений бизнеса и власти.

В регионах Экономика Финансы Инвестиции Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия – точки роста

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