В Кунгурском районе началось благоустройство в рамках нацпроекта

Благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда" в Кунгурском городском округе обустроят спортивные площадки, сельские площади и другие общественные территории. Всего запланировано провести благоустройство девяти таких мест. Также наведут порядок и в двадцати дворах.

На обустройство территорий в Кунгурском районе выделено более 50 миллионов рублей Фото: Администрация губернатора Пермского края

- Все жители Прикамья должны иметь комфортные условия жизни, - отметил Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края. - Нужно обеспечить решение этой задачи независимо от того, как далеко находятся города, села и деревни от краевого центра.

В селе Кыласово уже началось строительство спортивной площадки. Ее обустройство рассчитано на два года. Сейчас идут работы по возведению мест отдыха и освещению, на 2022 год запланирован ремонт футбольного поля и волейбольной площадки. Также в Кыласово появится коробка для игры в хоккей.

В рамках национального проекта обустроят в Кунгурском городском округе центральные площади в населенных пунктах Шадейка и Ергач.

Помимо этого, обустроенные общественные пространства появятся в 2021 году в селах Калинино, Ленске, Моховое, Плеханово и поселке Комсомольский. Запланирован ремонт лестницы на улице Советской в самом Кунгуре.

Как сообщили в администрации губернатора Пермского края, из бюджетов всех уровней на эти цели предполагается потратить более пятидесяти миллионов рублей. А всего в регионе в этом году планируется благоустроить 296 различных общественных территорий. На это выделено более миллиарда рублей.