В Кунгурском районе началось благоустройство в рамках нацпроекта

- Все жители Прикамья должны иметь комфортные условия жизни, - отметил Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края. - Нужно обеспечить решение этой задачи независимо от того, как далеко находятся города, села и деревни от краевого центра.
В селе Кыласово уже началось строительство спортивной площадки. Ее обустройство рассчитано на два года. Сейчас идут работы по возведению мест отдыха и освещению, на 2022 год запланирован ремонт футбольного поля и волейбольной площадки. Также в Кыласово появится коробка для игры в хоккей.
В рамках национального проекта обустроят в Кунгурском городском округе центральные площади в населенных пунктах Шадейка и Ергач.
Помимо этого, обустроенные общественные пространства появятся в 2021 году в селах Калинино, Ленске, Моховое, Плеханово и поселке Комсомольский. Запланирован ремонт лестницы на улице Советской в самом Кунгуре.
Как сообщили в администрации губернатора Пермского края, из бюджетов всех уровней на эти цели предполагается потратить более пятидесяти миллионов рублей. А всего в регионе в этом году планируется благоустроить 296 различных общественных территорий. На это выделено более миллиарда рублей.