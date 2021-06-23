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23.06.2021 09:55
Рубрика: Общество

В России предложили ввести ежегодный "многодетный" капитал

Текст: Сергей Кирсанов (Казань)

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила разработать регламент для ежегодных выплат в размере 100 тысяч рублей многодетным семьям.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Соответствующее обращение омбудсмен направила министру труда и социальной защиты Антону Котякову, вице-премьеру России Татьяне Голиковой и председателю Государственного совета Татарстана Фариду Мухаметшину.

По мнению Волынец, так называемый "многодетный" капитал должен выплачиваться до достижения младшим в семье ребенком 18-летнего возраста либо до окончания школы, средне-специального или высшего учебного заведения при обучении в очной форме.

- В условиях, пока еще не принят федеральный закон "О статусе многодетной семьи", предлагаю рассмотреть данную инициативу и принять по ней положительное решение в качестве эффективной меры поддержки и популяризации многодетных семей, а при принятии этого федерального закона включить в него данную меру социальной поддержки, - приводит выдержку из обращения RT.

Детский омбудсмен добавила, что чем больше в семье детей, тем ниже среднедушевой доход на каждого ребенка. Выплата поможет нейтрализовать этот фактор.

В регионах Общество Семья и дети Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань Материнский капитал

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