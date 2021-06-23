В России предложили ввести ежегодный "многодетный" капитал

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила разработать регламент для ежегодных выплат в размере 100 тысяч рублей многодетным семьям.

Соответствующее обращение омбудсмен направила министру труда и социальной защиты Антону Котякову, вице-премьеру России Татьяне Голиковой и председателю Государственного совета Татарстана Фариду Мухаметшину.

По мнению Волынец, так называемый "многодетный" капитал должен выплачиваться до достижения младшим в семье ребенком 18-летнего возраста либо до окончания школы, средне-специального или высшего учебного заведения при обучении в очной форме.

- В условиях, пока еще не принят федеральный закон "О статусе многодетной семьи", предлагаю рассмотреть данную инициативу и принять по ней положительное решение в качестве эффективной меры поддержки и популяризации многодетных семей, а при принятии этого федерального закона включить в него данную меру социальной поддержки, - приводит выдержку из обращения RT.

Детский омбудсмен добавила, что чем больше в семье детей, тем ниже среднедушевой доход на каждого ребенка. Выплата поможет нейтрализовать этот фактор.