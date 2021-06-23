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23.06.2021 13:27
Рубрика: Происшествия

В Саратове чиновник отказался от взятки в 1,3 млн рублей

Текст: Валентина Зотикова (Саратов)

В Саратове представитель компании из Чебоксар предложил взятку в 1,3 миллиона рублей заместителю начальника отдела областной дирекции транспорта и дорожного хозяйства. Однако тот сообщил о "выгодном предложении" в правоохранительные органы. Бизнесмен, успевший перевести дорожнику часть суммы, задержан.

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Как сообщил в среду Следственный комитет по региону, дирекция транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области заключила с фирмой из Чебоксар госконтракт. Договор касался обслуживания инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности автодорожного моста через Волгу "Саратов - Энгельс" и эстакады через реку Гуселка на автодороге "Саратов - Усть-Курдюм". Однако выяснилось, что допуска к проведению таких работ у сотрудников организации не было.

Тогда представитель чебоксарской компании обратился к замначальника отдела организации-заказчика, предложив ему взятку в 10 процентов от суммы контракта. "Вознаграждение" в 1,3 миллиона рублей было обещано за незаконное бездействие и допуск фирмы к работам. Но чиновник сообщил об этом в правоохранительное ведомство.

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По версии следствия, первого июня бизнесмен перевел часть суммы взятки - 110 000 рублей - дорожнику, действовавшему в рамках оперативного мероприятия. Противоправные действия взяткодателя пресекли сотрудники регионального УФСБ.

Уголовное дело в отношении бизнесмена возбуждено по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере за совершение заведомо незаконных действий). Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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