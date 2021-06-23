В Саратовской области изъяли контрафактные сигареты и алкоголь на 46 миллионов рублей

Незаконную алкогольную и табачную продукцию саратовские полицейские обнаружили в частном доме и арендованном гаражном боксе жителя города Балашова. Владельца задержали. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что этот мужчина купил в интернете алкогольные напитки и сигареты без маркировки, а также этиловый спирт и пустую тару для напитков. Через знакомых он находил покупателей, а товар доставлял на своем автомобиле.

При обыске у него изъяли более 1,6 тысячи литров вина, 1,2 тысячи литров виски, около 600 литров коньяка и 300 литров водки без маркировки. Обнаружили у него и 407 тысяч немаркированных пачек сигарет и более 10 тысяч литров этилового спирта. Стоимость незаконных товаров превышает 46 миллионов рублей. С задержанного взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.