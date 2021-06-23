На Алтае экс-замгубернатора ответит за просроченные лекарства в суде

В Алтайском крае бывшего заместителя председателя правительства будут судить за махинации с лекарственным обеспечением граждан. Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд.

Чиновница обвиняется в двух преступлениях по статье о превышении должностных полномочий, - пояснили в прокуратуре Алтайского края. - По данным следствия в 2018 году по ее указанию краевое предприятие "Аптеки Алтая" закупило лекарственные препараты с истекающим сроком годности почти на миллион рублей. А потом в ущерб бюджету продавало их с большим дисконтом.

Продавцом такого "скоропорта" была компания, которой руководил знакомый обвиняемой. Кроме того, следователи считают, что женщина превысила должностные полномочия, добившись для другого своего знакомого бесплатного лекарственного обеспечения за счет средств краевого бюджета, хотя по закону оно ему было не положено. В результате такого лобби он смог приобрести дорогостоящие медпрепараты.

- Ущерб региональному бюджету от таких действий составил более 300 тысяч рублей: около 107 тысяч рублей при продаже лекарств с истекающим сроком годности и более 200 тысяч - при выдаче льготных лекарств для знакомого, - пояснила помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Елена Коновалова. - Обвиняемая свою вину полностью признала, на ее имущество стоимостью более 5,5 миллиона рублей наложен арест.

Теперь судьбу бывшего заместителя губернатора должен решить суд. Максимальное наказание, которое ей грозит по части 2 статьи 286 УК РФ, - семь лет лишения свободы.