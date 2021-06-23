Омский НПЗ начал вакцинировать семьи своих сотрудников

Новости

Тренер "Спартака" высказался об ошибке Зобнина в матче с Данией 14:47
Обвиняемые в контрабанде ювелирных изделий предстанут перед судом 14:44
В Крыму назвали проверкой на прочность провокацию Defender в Черном море 14:43
Совфед запретил россиянам участвовать в работе нежелательных НПО 14:34
В австрийских столовых будут готовить только из местных продуктов 14:27
Литературная премия "Ясная Поляна" объявила длинный список 14:18
Появились первые фото новейшего белорусского БТР V-2 14:14
СФ продлил пониженный налог для внутренних авиаперевозок через Москву 14:10
Песков выразил обеспокоенность напряженностью на афганско-таджикской границе 14:06
Центр "Вектор" ответил на сообщения о "московском" штамме COVID-19 14:02
Мишустин будет лично координировать процесс подготовки проекта бюджета 14:01
Совфед уточнил нормы о зачислении в одну школу братьев и сестер 13:57
Центр "Вектор": В России нет штамма COVID-19 "дельта плюс" 13:55
Песков: Производитель "Спутника" исправил указанные ВОЗ недочеты 13:53
Мишустин дал ряд указаний для содействия организации выборов в Госдуму 13:51
В Кремле не опасаются дефицита вакцин от коронавируса в России 13:51
Нейрохирурги больницы Сперанского спасли младенца, упавшего с кровати 13:49
В Москве привиться от COVID-19 можно во Дворце водных видов спорта "Лужники" 13:47
Чернышенко: Мы искусственно притормозили второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли 13:40
На Среднем Урале вручил ключи жильцам первого арендного дома 13:37
Песков не стал комментировать призывы к отставке Черчесова 13:31
Главный федеральный инспектор по Ленобласти умерла от коронавируса 13:30
Роспатент назвал способ сэкономить вдвое на госпошлине 13:27
Совфед одобрил закон об ограничении выбросов парниковых газов 13:19
В Москве началась подготовка площадки для "прямой линии" с Путиным 13:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для посещения кафе
Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для посещения кафе
23.06.2021 14:38
Рубрика: Власть

Омский НПЗ начал вакцинировать семьи своих сотрудников

Текст: Наталья Граф (Омск)
Омские нефтепереработчики расширили программу вакцинации на предприятии. Теперь поставить прививки от коронавируса смогут не только сотрудники ОНПЗ и дочерних обществ, но и члены их семей.
Фото: Сергей Царев Фото: Сергей Царев
Фото: Сергей Царев

Прививочная кампания организована в два этапа с применением отечественного препарата.

Фото: Сергей Царев
На Омском НПЗ коллективный иммунитет к COVID-19 превысил 80 процентов

Все желающие сотрудники предприятия и их близкие родственники последовательно получают оба компонента вакцины с соблюдением всех противоэпидемических мер.

Создание безопасных условий для персонала стало ключевой задачей предприятия непрерывного цикла производства. На протяжении всего периода повышенной готовности здесь соблюдаются строгие противоэпидемические меры. Специально созданный центр мониторинга здоровья контролирует состояние здоровья каждого сотрудника. На заводе действует собственная лаборатория для проведения ПЦР-тестирования.

- Система антивирусных мер, внедренная с самого начала пандемии, уже доказала свою эффективность, - отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. - Мы первыми в регионе начали регулярное тестирование персонала, создали площадку для вакцинации сотрудников и их семей, запустили целый ряд новых инструментов для ежедневного наблюдения за здоровьем каждого нашего работника. У нас накоплен огромный опыт по созданию противоэпидемических барьеров, и мы готовы поделиться своими наработками с другими предприятиями. Ведь создание безопасных условий для людей - наша общая задача.

Благодаря мероприятиям комплексной программы "Антивирус" уровень коллективного иммунитета на производственной площадке предприятия превышает 80%. А опыт завода по проведению прививочной кампании получил высокую оценку регионального министерства здравоохранения.

Комментарий

Элеонора Кролевец, заместитель министра здравоохранения Омской области:

- От эффективности и комплексного характера вакцинации в трудовых коллективах сегодня во многом зависит безопасность всех жителей региона. Организация прививочной кампании на Омском НПЗ является хорошим примером для других предприятий. Мы призываем омских работодателей активнее вести работу по созданию условий для вакцинации своих сотрудников. Это напрямую способствует формированию коллективного иммунитета к COVID-19 в Омской области.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омская область

Главное сегодня

Владимир Путин перечислил основные мировые угрозы
Всероссийская перепись населения пройдет в октябре
В Москве поставлен рекорд по вакцинации от коронавируса
В Индии сообщили о высокой заразности новейшего штамма COVID
Всероссийский выпускной для школьников пройдет 25 июня в онлайн-формате
Путин опубликовал статью о 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны
Шойгу: Мир стремительно погружается в новое противостояние