Омский НПЗ начал вакцинировать семьи своих сотрудников

Омские нефтепереработчики расширили программу вакцинации на предприятии. Теперь поставить прививки от коронавируса смогут не только сотрудники ОНПЗ и дочерних обществ, но и члены их семей.

Прививочная кампания организована в два этапа с применением отечественного препарата.

Все желающие сотрудники предприятия и их близкие родственники последовательно получают оба компонента вакцины с соблюдением всех противоэпидемических мер.

Создание безопасных условий для персонала стало ключевой задачей предприятия непрерывного цикла производства. На протяжении всего периода повышенной готовности здесь соблюдаются строгие противоэпидемические меры. Специально созданный центр мониторинга здоровья контролирует состояние здоровья каждого сотрудника. На заводе действует собственная лаборатория для проведения ПЦР-тестирования.

- Система антивирусных мер, внедренная с самого начала пандемии, уже доказала свою эффективность, - отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. - Мы первыми в регионе начали регулярное тестирование персонала, создали площадку для вакцинации сотрудников и их семей, запустили целый ряд новых инструментов для ежедневного наблюдения за здоровьем каждого нашего работника. У нас накоплен огромный опыт по созданию противоэпидемических барьеров, и мы готовы поделиться своими наработками с другими предприятиями. Ведь создание безопасных условий для людей - наша общая задача.

Благодаря мероприятиям комплексной программы "Антивирус" уровень коллективного иммунитета на производственной площадке предприятия превышает 80%. А опыт завода по проведению прививочной кампании получил высокую оценку регионального министерства здравоохранения.

Комментарий

Элеонора Кролевец, заместитель министра здравоохранения Омской области:

- От эффективности и комплексного характера вакцинации в трудовых коллективах сегодня во многом зависит безопасность всех жителей региона. Организация прививочной кампании на Омском НПЗ является хорошим примером для других предприятий. Мы призываем омских работодателей активнее вести работу по созданию условий для вакцинации своих сотрудников. Это напрямую способствует формированию коллективного иммунитета к COVID-19 в Омской области.