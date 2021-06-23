Развитие опорной сети дорог в Новосибирске - на контроле у губернатора

В центре внимания регионального правительства - развитие опорной сети дорог, что важно для любого мегаполиса. Об этом заявил губернатор Андрей Травников.

Глава региона подчеркнул, что важны две составляющие - строительство и развитие опорной сети, а также поддержание в нормальном состоянии внутренней сети улиц.

В настоящее время в области реализованы либо в стадии выполнения и в планах областного правительства - несколько крупных дорожных проектов.

Это и Северный обход, где ведется реконструкция въезда в город со стороны Омска, вылетных трасс Мочищенского шоссе, шоссе на Ленинск-Кузнецкий и на Ордынку, и четвертый мост, который, как отметил глава региона, представляет собой фактически целый комплекс объектов - от улиц до развязок и тоннелей. Это Восточный обход, перспективный объект - Южный транзит, реконструкция трассы Р-254 - участок, проходящий мимо Промышленно-логистического парка, на подъезде к аэропорту Толмачево.

- Я уверен, что все проекты будут в ближайшие годы реализованы, - сказал Андрей Травников.

Губернатор назвал еще одну ключевую магистраль Новосибирска - часть федеральной автодороги Р-256 "Чуйский тракт" - Бердское шоссе, которое отличает высокоинтенсивное движение. В 2019-2020 годах несколько участков этой дороги общей протяженностью более десяти километров уже были отремонтированы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

Андрей Травников сообщил, что реконструкция Бердского шоссе будет продолжена. Сейчас завершается разработка ПСД на комплекс работ, включая реконструкцию отдельных участков шоссе, строительство развязок в двух уровнях, ремонт ряда примыкающих улиц. К концу года планируется получить экспертизу.

Глава региона подчеркнул, что трасса необходима, прежде всего, для жителей Бердска, Искитима и многих других территорий Новосибирской области. Она также будет востребована после запуска СКИФа в 2023 году.

В пресс-службе областного правительства также отметили, что в начале июня возобновились строительно-монтажные работы на Восточном обходе. Генподрядчик обещает завершить первый этап работ на участке протяженностью десять километров осенью 2023 года - на год раньше плана.

Параллельно идет реконструкция автодороги "Новосибирск -Ленинск-Кузнецкий" - от границы Новосибирска до пересечения с Восточным обходом.

Также ведется строительство второго этапа Южного транзита, который призван обеспечить транспортную связь между автомобильными дорогами федерального значения Р-254 "Иртыш" и Р-256 "Чуйский тракт", перераспределить транспортные потоки на магистральных улицах областного центра и замкнуть транспортное кольцо вокруг города. Также благодаря Южному транзиту будут расширены транспортно-логистические коридоры "Запад-Восток" и "Север-Юг" и Сибирского транзита грузо- и пассажиропотока между Юго-Восточной Азией и Западной Европой.

Первым этапом Южного транзита стало строительство Бугринского моста через Обь.