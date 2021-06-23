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23.06.2021 09:30
Рубрика: В мире

Уроженец Томска выбыл из гонки за пост мэра Нью-Йорка

Текст: Наталья Граф (Томск)
Фото: www.facebook.com/VitalyFilipchenko/ Фото: www.facebook.com/VitalyFilipchenko/
Фото: www.facebook.com/VitalyFilipchenko/

Уроженец Томска Виталий Филипченко выбыл из числа кандидатов, претендующих на пост мэра Нью-Йорка. Продолжить участие в избирательной компании сибиряку не удалось из-за проблем с подписями избирателей.

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Виталий Филипченко переехал из Томска в США более 10 лет назад. Он владеет собственным бизнесом в сфере грузоперевозок. В этом году россиянин, имеющий также гражданство США, решил пойти на выборы как независимый кандидат. Сибиряк заявил, что считает главными проблемами мегаполиса неправильное расходование бюджета и плохие дороги. По словам Филипченко, он собрал необходимое количество подписей и получил письмо, что с его бюллетенем все в порядке. Однако продолжить борьбу за кресло градоначальника у него не получилось.

- Еще через неделю прислали письмо о том, что они пересчитали подписи и некоторые из них оказались недействительными, - рассказал Виталий Филипченко РИА Новости. - Где-то не оказалось кода, где-то точного адреса. И сказали, что теперь у меня не хватает подписей для того, чтобы включить меня в избирательный бюллетень.

По его мнению, в принятом решении нет политически мотивированного подтекста, все прошло в рамках закона. Он также не исключил, что может продолжить политическую карьеру, однако не смог назвать конкретных планов.

Выборы мэра Нью-Йорка состоятся 2 ноября. По итогам предварительного голосования среди демократов пока лидирует глава администрации Бруклина Эрик Адамс.

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