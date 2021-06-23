У Байкала появится цифровой двойник

Ученые создадут цифровой двойник озера Байкал. Об этом сообщил президент РАН Александр Сергеев на онлайн-конференции, посвященной программе спасения озера Байкал и Иркутского края от экологической катастрофы.

"Для мониторинга озера необходимо разместить в определенных местах приборы, которые дадут все реальные значения физических параметров, и тогда ваша модель обретет смысл, потому что откалибровав ее, мы сможем точно предсказать, где, в каком месте Байкала и что случится", - рассказал Александр Сергеев.

По его словам, этот проект уникален не только для России, но и для всего мира. Срок реализации проекта составит три-четыре года при финансировании 100 млн рублей в год.