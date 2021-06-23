В Новосибирске представили первый кулинарный путеводитель

В Новосибирске презентовали "Вкусный путеводитель" по региону. Идея издания родилась давно благодаря всевозможным продовольственным ярмаркам в районах области: первые рецепты взяли с "Обжорных рядов" Сузунского района.

К работе над книгой подключились администрации муниципальных районов и городских округов области. Они собирали и отбирали рецепты, которыми охотно делились жители районов. А Федерация рестораторов и отельеров Сибири переводила щепотки, локти и ноготки, которыми обычно пользуются хозяйки, в привычные граммы и доводила рецепты до печати.

Как отмечают эксперты, а это почти двадцать представителей ресторанного бизнеса, им было не просто. Получив от каждого района по 12-15 лучших рецептов, им надо было отобрать по одному. В итоге в книгу вошли почти 100 рецептов приготовления блюд: монастырской солянки, чебака по-сибирски, утки с репой, "царских" блинов и "брежневских" пельменей, шурпы из косули, куырдака краснозерского, перепела с клюквенным соусом, кебаба из медвежатины, сибирских груздей со сметаной и других кулинарных изысков.

Даже губернатор региона Андрей Травников представил -рецепт "Северных серых щей", заметив, что добавляет в новосибирскую копилку любимое семейное блюдо семьи. "Вологодские серые щи по праву могут считаться частью сибирской кухни" . Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров поделился секретами приготовления козьей лопатки, а известные рестораторы Владимир и Анжелика Бурковские - "Таежного десерта"...

- Эта книга скорее не про рецепты, кулинарию, а про нашу многонациональную область, которая славится людьми. Именно проверенные временем и полюбившиеся в наших семьях рецепты вошли в путеводитель, - отметил министр Андрей Гончаров во время презентации издания. - Ведь сибирская кухня - это блюда татарской, немецкой, узбекской, казахской, киргизской, украинской, казачьей и других кухонь.

- Когда на столе стоят самые лучшие блюда - это и есть Новосибирская область. Все рецепты, представленные в путеводителе, бережно хранятся в семьях, это наша память о прадедах, бабушках, - отметил президент Федерации рестораторов и отельеров Сибири Владимир Бурковский.

Получив от каждого района по 12-15 лучших рецептов, надо было выбрать один

Валентине Аксеновой из наукограда Кольцово в этом году исполнится 79 лет, большую часть своей жизни она печет пирог "Яблочный спас", для которого яичные белки взбиваются в белое облако и добавляются яблоки. А у Розы Гизатулиной из Убинского района свой подход: для пирога она берет только свежую сибирскую рыбу - судака, щуку, налима. "Двадцать лет его пеку, и ни разу не было осечки, всегда вкусный", - говорит Роза Гизатулина.