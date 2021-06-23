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23.06.2021 11:33
Рубрика: Общество

Проект "Наша Победа 80" запустили в России по инициативе Петра Толстого

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Александр Чикин Фото: Александр Чикин
Фото: Александр Чикин

В День памяти и скорби, 22 июня, у мемориала "Барбашово поле" неподалеку от Владикавказа дали старт Всероссийскому патриотическому проекту "Наша Победа 80". Его инициатором выступил проект "Поколение уверенного будущего", председателем координационного совета которого является вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

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- Вот уже 80 лет мы вспоминаем своих дедов и прадедов, их героический подвиг, самопожертвование. Передать эту память будущим поколениям, защитить от наглых и лицемерных нападок - задача всех нас, ныне живущих. Народ, не помнящий своей истории, не имеет будущего, - отметил Петр Толстой в приветственном слове.

Проект "Наша Победа" проводится как часть акции "Герои регионов". Он доступен не только для россиян, но и жителей стран СНГ, народы которых боролись с фашизмом.

Участники в возрасте от 14 до 35 лет смогут рассказать в социальных сетях или написать статью о вкладе родного города в борьбу с захватчиками, а также рассказать о родственнике, который сражался на фронтах Великой Отечественной войны. Победителей определят в шести номинациях.

На церемонии открытия проекта в Осетии собрались делегации из разных регионов России - Москвы, Крыма, Забайкальского и Краснодарского краев, Амурской, Ивановской, Новгородской, Нижегородской, Свердловской и Оренбургской областей. Гостям показали видеоролик "Светлая память павшим в борьбе с фашизмом".

Делегацию также поприветствовал временно исполняющий обязанности главы Республики Северная Осетия Сергей Меняйло. Он поблагодарил организаторов конкурса, которые делают все для сохранения военной истории в ее первозданном виде.

- В День памяти и скорби мы вспоминаем тех людей, которые первыми приняли на себя удар войны. Многонациональный народ Советского Союза мужественно отстоял нашу великую Родину. Символично, что маленькая, но прославленная своими героями Осетия стала флагманским регионом по подготовке к конкурсу и всероссийской акции "Герои регионов", - подчеркнул Меняйло.

Проект "Наша Победа 80" будет работать свыше тысячи дней, вплоть до 80-летия Победы. За четыре года его участники создадут календарь событий и покажут, как жил Советский Союз в годы войны.

22 июня Петр Толстой принял участие в церемонии открытия обновленного памятника "Воину-Победителю", который отреставрировали в московском районе Кузьминки после вмешательства парламентария.

В регионах Общество История Власть Работа власти Регионы Законодательная власть Госдума Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия 22 июня - День памяти и скорби

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