Путин предложил Кадырову вновь пойти на выборы главы Чечни

В ходе беседы по видеосвязи собеседник президента отметил, что Чечня полностью готова к проведению выборов. "Как ваш преданный пехотинец, я жду дальнейших указаний и готов выполнить любой ваш приказ", - обратился Кадыров к Путину. Российский лидер отметил, что глава Чечни, как говорится, "в материале" - изнутри знает ситуацию и работает эффективно.
Кадыров, который возглавляет республику с 2007 года, напрямую способствовал тому, что Чечня стала одним из наиболее безопасных регионов, считает президент. Пройти через испытания, подчеркнул Путин, удалось в первую очередь благодаря мужеству и терпению чеченского народа.
Но одно дело - руководить антитеррористическими подразделениями, а другое дело - экономической сферой, заметил он. "Меня порадовало то, что у вас в республике под вашим руководством серьезно экономика развивается", - отметил успехи и в этой сфере глава государства. Так, по важнейшим направлениям ситуация наладилась: растет промышленное производство, сельское хозяйство, заявил президент.
Он обратил внимание и на состояние Грозного, заметив, что город сейчас "не узнать". "Даже не с того момента, когда он в руинах лежал в результате боестолкновений, а еще даже с советских времен, когда он был в нормальном вроде бы состоянии", - пояснил президент. "Я полагаю, что вам нужно идти на выборы, продолжить свою работу", - предложил Путин, пожелав собеседнику успехов. Кадыров поблагодарил главу государства за доверие и поддержку.
В ходе беседы он вспомнил о своей первой встрече с Путиным много лет назад: тогда в республике была очень напряженная ситуация. "Вы поставили задачу искоренить терроризм. Я думаю, благодаря вам мы с этим справились, - считает Кадыров. - С экономическими направлениями у нас есть проблемы, тоже думаю, как всегда, при вашей поддержке с этими вопросами мы тоже справимся".
Поговорили и о конкретных направлениях, над которыми предстоит работать. Ведь, по словам Путина, наряду с положительными изменениями "есть и вопросы, которые требуют дополнительного внимания". В частности, президент обещал дать поручение кабмину заняться дефицитом мест в детсадах Чечни.
"Население растет, а обеспеченность социальными объектами, в том числе дошкольными учреждениями, пока остается на уровне ниже среднероссийского", - отметил Путин.
Глава государства также рекомендовал больше внимания уделять вопросам индивидуального жилищного строительства, так как вопрос стоит остро. Еще одна проблема, на которую обратил внимание российский лидер: врачей в республике меньше, чем в среднем по России на определенное количество населения.
Кроме того, президент указал на проблему занятости, выразив надежду, что по мере роста экономики региона ситуация на рынке труда будет меняться к лучшему.
Кадыров со своей стороны попросил посодействовать тому, чтобы в Чечне активнее развивалась банковская система, с которой, по его словам, есть серьезные проблемы. "Некоторые с уважением относятся, а некоторые идут к нам очень тяжело", - уточнил он, говоря о банках. Глава республики пояснил, что, если наладить вопросы кредитования, это поможет и с созданием рабочих мест.
Владимир Путин заверил, что федеральные власти продолжат поддерживать Чеченскую Республику в развитии экономики. "У вас хорошие инвестпроекты намечаются, - заметил он. - Так что давайте по этому направлению пойдем, поработаем. Мы постараемся вас поддержать обязательно".