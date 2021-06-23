Путин предложил Кадырову вновь пойти на выборы главы Чечни

Президент России Владимир Путин предложил главе Чечни Рамзану Кадырову пойти на выборы руководителя региона, которые намечены на 19 сентября. При его личном участии республика стала одним из наиболее безопасных регионов страны, считает российский лидер.

В ходе беседы по видеосвязи собеседник президента отметил, что Чечня полностью готова к проведению выборов. "Как ваш преданный пехотинец, я жду дальнейших указаний и готов выполнить любой ваш приказ", - обратился Кадыров к Путину. Российский лидер отметил, что глава Чечни, как говорится, "в материале" - изнутри знает ситуацию и работает эффективно.

Кадыров, который возглавляет республику с 2007 года, напрямую способствовал тому, что Чечня стала одним из наиболее безопасных регионов, считает президент. Пройти через испытания, подчеркнул Путин, удалось в первую очередь благодаря мужеству и терпению чеченского народа.

Но одно дело - руководить антитеррористическими подразделениями, а другое дело - экономической сферой, заметил он. "Меня порадовало то, что у вас в республике под вашим руководством серьезно экономика развивается", - отметил успехи и в этой сфере глава государства. Так, по важнейшим направлениям ситуация наладилась: растет промышленное производство, сельское хозяйство, заявил президент.

Он обратил внимание и на состояние Грозного, заметив, что город сейчас "не узнать". "Даже не с того момента, когда он в руинах лежал в результате боестолкновений, а еще даже с советских времен, когда он был в нормальном вроде бы состоянии", - пояснил президент. "Я полагаю, что вам нужно идти на выборы, продолжить свою работу", - предложил Путин, пожелав собеседнику успехов. Кадыров поблагодарил главу государства за доверие и поддержку.

В ходе беседы он вспомнил о своей первой встрече с Путиным много лет назад: тогда в республике была очень напряженная ситуация. "Вы поставили задачу искоренить терроризм. Я думаю, благодаря вам мы с этим справились, - считает Кадыров. - С экономическими направлениями у нас есть проблемы, тоже думаю, как всегда, при вашей поддержке с этими вопросами мы тоже справимся".

Поговорили и о конкретных направлениях, над которыми предстоит работать. Ведь, по словам Путина, наряду с положительными изменениями "есть и вопросы, которые требуют дополнительного внимания". В частности, президент обещал дать поручение кабмину заняться дефицитом мест в детсадах Чечни.

"Население растет, а обеспеченность социальными объектами, в том числе дошкольными учреждениями, пока остается на уровне ниже среднероссийского", - отметил Путин.

Глава государства также рекомендовал больше внимания уделять вопросам индивидуального жилищного строительства, так как вопрос стоит остро. Еще одна проблема, на которую обратил внимание российский лидер: врачей в республике меньше, чем в среднем по России на определенное количество населения.

Кроме того, президент указал на проблему занятости, выразив надежду, что по мере роста экономики региона ситуация на рынке труда будет меняться к лучшему.

Кадыров со своей стороны попросил посодействовать тому, чтобы в Чечне активнее развивалась банковская система, с которой, по его словам, есть серьезные проблемы. "Некоторые с уважением относятся, а некоторые идут к нам очень тяжело", - уточнил он, говоря о банках. Глава республики пояснил, что, если наладить вопросы кредитования, это поможет и с созданием рабочих мест.

Владимир Путин заверил, что федеральные власти продолжат поддерживать Чеченскую Республику в развитии экономики. "У вас хорошие инвестпроекты намечаются, - заметил он. - Так что давайте по этому направлению пойдем, поработаем. Мы постараемся вас поддержать обязательно".