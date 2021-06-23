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23.06.2021 18:57
Рубрика: Общество

Инвалидов оставили без центра

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)
Российская газета - Федеральный выпуск № 138(8489)
В редакцию "РГ" обратился инвалид-колясочник Рашид Соломанов. Он никак не мог добиться ответа от чиновников, когда будет построен обещанный реабилитационный центр для инвалидов.

Наша газета писала о бросившем вызов бюрократам и нерадивым чиновникам дагестанском парне, волею судьбы оказавшегося прикованным к инвалидной коляске. Рашид не смирился с нелегкой судьбой, наоборот, стал бороться за права таких же, как он сам. При этом роль "народного защитника" Соломанов осуществляет совершенно бескорыстно. О необычном активисте узнали в правительстве республики. В 2019 году его пригласил на прием премьер-министр Дагестана и спросил, чем может помочь. Как рассказывает Рашид, ему даже не пришла мысль просить за себя, хотя сам живет на съемной квартире. "Я попросил построить в Дагестане реабилитационный центр для инвалидов. В качестве примера привел современное учреждение в поселке Дубна Тульской области. Премьер пообещал мне и поручил инстанциям подготовить проектно-сметную документацию такого объекта", - говорит Соломанов.

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Через пару месяцев после встречи с премьером в министерстве труда и соцразвития республики рассказали "РГ", что решение о строительстве реабилитационного центра для инвалидов принято, идет процесс передачи земельного участка в республиканскую собственность, он расположится на берегу Каспийского моря. Прошло два года. Рашид рассказывает, что в течение этого времени пытался узнать, как идет строительство центра. Может надо чем-то помочь? "В Минтруде Дагестана на мои обращения не реагировали, поэтому я обратился в "Российскую газету", может, вы поможете узнать", - говорит Рашид. Мы направили официальный запрос в министерство труда и соцразвития Дагестана.

Ответ просто шокировал: за два года в регионе не смогли не то чтобы построить, а оформить земельный участок - якобы "обнаружилось обременение и вновь рассматривается вопрос о подборе подходящего участка". Вот такая забота об инвалидах дагестанских чиновников.

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